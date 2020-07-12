В результате страшного ДТП под Киевом погибла ехавшая в "Hyundai" семейная пара, их дочь восьми лет, а спустя некоторое время скончался и сын, которому было 10 лет. Из всех пяти пассажиров машины в живых остался только 12-летний ребенок.

Об этом в воскресенье, 12 июля, информирует портал "Киев оперативный" в Facebook.

Виновником смертельного ДТП, случившегося на Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева в районе Конча-Заспы, оказался мужчина по имени Антон Желеп. Он находился за рулем Mercedes.

По словам свидетелей, водитель "Mercedes" вылетел на встречную полосу и столкнулся сначала с машиной марки "Mercedes Sprinter", а затем влетел в "Hyundai". После аварии очевидцы хотели устроить над мужчиной из "Mercedes" самосуд.

Видео момента ДТП

Место столкновения с прибывшими спецслужбами

На место происшествия быстро прибыли правоохранители. В крови Желепа полицейские выявили 1,37 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,2 промилле. Также у него были очевидны признаки наркотического опьянения. Сейчас мужчина госпитализирован. Он будет задержан по ст. 208 КПК Украины.

Запись прохождения тестирования водителя на алкоголь

По информации портала "Киев оперативный", Желеп работал на даче у владелицы "Mercedes", на котором совершил ДТП. Через 20 минут после аварии автомобиль был подан в розыск как украденный.

Также в группе "Киев оперативный" сообщили, что Желеп в 2010 году точно таким же образом убил женщину. Он отбыл наказание за смертельное ДТП, вышел на свободу и вновь совершил столкновение с летальным исходом.

Как передают СМИ, мальчиков из "Hyundai" пришлось вырезать с помощью спецтехники.

Видео с места аварии

Напомним, сегодня под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль "Mercedes" столкнулся с "Hyundai".

Ранее мы публиковали видео этого трагического ДТП.