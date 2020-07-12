С 23:00 11 июля в Херсонской области вошел в силу запрет на работу ночью клубов, баров, ресторанов и кафе. Возмущенные сотрудники этих заведений перекрыли Антоновский мост через Днепр в Херсонской области.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальницу отдела коммуникации Нацполиции области Татьяну Пшонь.

По словам Пшонь, в течение часа люди пять раз перекрывали движение транспорта. Временами они частично пропускали машины, но затем снова принимались непрерывно ходить по пешеходному переходу. В акции участвовали около 80 человек - предпринимателей, не согласных с ограничением работы из заведений после 23 часов.

С недовольными протестующими встретился председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев. Перед этим он пообщался по телефону с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, а также направил ему свое обращение в адрес премьер-министра в связи с создавшейся ситуацией. Ткаченко пообещал поднять этот вопрос завтра утром на правительственном совещании, написал Гусев в Facebook.

Он добавил, что поговорил с предпринимателями и напомнил им: в ожидании решения Кабмина клубы могут работать исключительно в соответствии с постановлением правительства.

Ранее "Страна" писала, что из-за нарушения карантина в Киеве закрыли четыре ночных клуба.

Мы также сообщали, что во Львове вообще закрыли ночные клубы.