Сегодня, во время второго тура президентских выборов в Польше, пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства. Его задержали правоохранители, теперь злоумышленнику грозит восемь лет тюрьмы.

Об этом в воскресенье, 12 июля, информирует РИА Новости.

Сообщается, что сегодня днем в полицию позвонил 46-летний гражданин Украины и сказал, что если к нему не приедет участковый полицейский, он будет вынужден заложить взрывное устройство на территории избирательного участка.

Вскоре после звонка польские правоохранители задержали хулигана. Оказалось, что в его крови на тот момент содержалось около трех промилле алкоголя.

После обследования территории избирательного участка пиротехники никаких взрывных устройств или других опасных предметов не выявили. Против украинца вскоре будет возбуждено уголовное дело. Согласно местному законодательству, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на сегодняшних выборах президента, согласно данным экзитпола, победил действующий президент Польши Анджей Дуда.

Ранее мы писали, что польское Агентство внутренней безопасности задержало украинца, который, как считают в спецслужбе, собирался взорвать заминированный автомобиль под торговым центром.