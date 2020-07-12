В США от Covid-19 скончался 30-летний мужчина. Накануне он посещал так называемую коронавирусную вечеринку в Сан-Антонио (штат Техас), участники которой считали пандемию обманом и заговором.

Об этом сообщает сайт Insider.

По словам докторов умершего пациента, перед смертью он сам признался, что намеренно посетил вечеринку с зараженным человеком.

"Коронавирусные вечеринки - это тусовки, организованные кем-то, у кого диагностирован Covid-19. Их идея состоит в том, чтобы проверить, является ли угроза эпидемии реальной", - объяснила врач Джейн Эпплби.

По ее словам, умирающий пациент осознал, что сделал ошибку.

Эпплби заявила, что решила обнародовать этот случай, чтобы убедить жителей Техаса отнестись к эпидемии серьезно - особенно молодых людей, многие из которых считают, что вирус не может причинить серьезного вреда здоровью.

"Он не различает возрастов, и никто из нас не является бессмертным. Я не хочу сеять панику, а просто пытаюсь донести обществу, что этот вирус очень серьезен и может легко распространяться", - добавила женщина.

Также она отметила, что за последнюю неделю произошел существенный прирост заболевших.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Иране от Covid-19 умер журналист, который не верил в эпидемию и шутил над вирусом.

Мы также писали, что под Черновцами от коронавируса скончался местный депутат.