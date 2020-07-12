C начала эпидемии коронавируса в Украине от Covid-19 выздоровели 26 118 человек, продолжают болеть 26 020 пациентов. За прошедшие сутки заразились 678 украинцев.

Об этом гласит информация, обнародованная в воскресенье, 12 июля, Центром общественного здоровья в Facebook.

Так, общее количество зараженных в Украине распределилось по регионам следующим образом:

Винницкая область - 2097 (1540 выздоровели)

Волынская область - 3042 (1618 выздоровели)

Днепропетровская область - 1144 (1033 выздоровели)

Донецкая область - 759 (249 выздоровели)

Житомирская область - 1532 (1129 выздоровели)

Закарпатская область - 3909 (1258 выздоровели)

Запорожская область - 621 (509 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 3029 (1228 выздоровели)

Киев - 6182 (2058 выздоровели)

Киевская область - 3026 (1821 выздоровел)

Кировоградская область - 673 (585 выздоровели)

Луганская область - 93 (73 выздоровели)

Львовская область - 7003 (1057 выздоровели)

Николаевская область - 481 (369 выздоровели)

Одесская область - 2174 (947 выздоровели)

Полтавская область - 331 (297 выздоровели)

Ровенская область - 4598 (2738 выздоровели)

Сумская область - 340 (295 выздоровели)

Тернопольская область - 2231 (1391 выздоровел)

Харьковская область - 2649 (1412 выздоровели)

Херсонская область - 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая область - 908 (726 выздоровели)

Черкасская область - 748 (592 выздоровели)

Черновицкая область - 5140 (2725 выздоровели)

Черниговская область - 607 (282 выздоровели).

С начала эпидемии коронавируса в Украине подтвержден 53521 случай Covid-19, из них 26 118 человек выздоровели, 1383 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 678 случаев.

"Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 12.07 составляет 26020. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях", - говорится в сообщении.

Сейчас госпитализированы 3724 человека, из них 89 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 167 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 433 пациента. Заболевание было подтверждено у 3828 детей и 7357 медиков, из них 4967 медработников выздоровели. 39 354 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 10278 образцов методом ПЦР. Всего исследовано 796 680 образцов методом ПЦР и 349 746 образцов методом ИФА.

Напомним, что по последним данным к ослаблению коронавирусного карантина не готовы 7 украинских регионов без учета Крыма и Севастополя.

Ранее мы писали, что в украинской армии болеют 144 военных, за сутки 2 новых случая заражения Covid-19.