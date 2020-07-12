Обследования выздоровевших пациентов с Covid-19 в Германии показали не очень обнадеживающие результаты. У некоторых людей количество антител к коронавирусу довольно быстро уменьшилось, что ставит под сомнение эффективность вакцинации.

Об этом передает сайт телеканала ZDF.

Анализы крови первых корона-пациентов в Германии, которые проходили лечение в мюнхенской клинике Швабинг в конце января, показали значительное снижение количества так называемых нейтрализующих антител в крови.

"У четырех из девяти пациентов мы увидели падение нейтрализующих антител. Это показал специальный тесте, который можно проводить только в лаборатории с высоким уровнем безопасности", - сказал главный врач клиники, специалист по инфекционным заболеваниям Клеменс Вендтнер.

Пока невозможно точно сказать, как падение уровня антител влияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, но данные как минимум ставят под сомнение эффективность вакцинации. Также они говорят о том. что коронавирусом можно заразиться повторно.

Это уже не первое подобное наблюдение. В июне "Страна" сообщала об открытии ученых, согласно которому у людей, переболевших Covid-19 бессимптомно, антитела исчезают через 2-3 месяца.

Также мы приводили данные, что за восемь недель показатель антител у 40% бессимптомных переболевших и у 12,9% людей с симптомами снизился до невыявляемого уровня.