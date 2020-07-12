С северных регионов Украины и до Киевской области вытянулся атмосферный фронт, который принесет на эту территорию страны грозы и осадки.

Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "грозовая полоса" вытянулась от Чернигова до Броваров, однако это еще не основной атмосферный фронт и Украину ждет похолодание.

"Как видно, перед фронтом - жара, за фронтом - холодяка. Синее - дожди", - пишет синоптик.

Как видно на карте, опубликованной Диденко, на данный момент холодные воздушные массы расположились над Западной Украиной. В остальных регионах ожидается жара до +30 градусов.

Напомним, что сегодня на Закарпатье и в Карпатах ожидаются грозы, сильный дождь и порывистый ветер. Завтра гроза посетит все области Украины, кроме западных, на востоке выпадет град.

Ранее мы сообщали, что в понедельник, 13 июля, восточные, южные и часть центральных регионов Украины накроют сильные дожди, но жара из-за этого никуда не денется.