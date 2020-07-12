Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый коронавирусный антирекорд - за сутки в мире выявлено более 230,3 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

Об этом гласят данные по состоянию на воскресенье, 12 июля, размещенные на сайте ВОЗ.

Так, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 230 370 человек. За этот период умерли 5285 зараженных.

Общее число случаев коронавируса с начала пандемии в мире выросло до 12 552 765 человек. Всего от осложнений при болезни Covid-19 скончались 561 617 пациентов.

Стоит отметить, что прошлый антирекорд был установлен в пятницу, 10 июля. Тогда за сутки было выявлено более 228 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине зафиксировано 678 новых случаев коронавируса. Всего в стране 53 521 лабораторно подтвержденный случай, выздоровели с начала эпидемии почти половина пациентов - 26 118 человек, еще 1 383 украинца умерли.

Примечательно, что по данным сайта статистики Worldometers, антирекорд по количеству заражений за сутки был поставлен 10 июля. Тогда всего за день коронавирус обнаружили у почти 237 тысяч человек.