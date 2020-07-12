Появились новые подробности смертельного ДТП под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы. Перед тем, как вылететь на встречную полосу пьяный водитель "Mercedes" въехал в "Mercedes Sprinter" и уже после этого произошло столкновение с "Hyundai".

Об этом информирует страница "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что в "Hyundai" ехало пятеро - двое взрослых, которые погибли сразу при столкновении, девочка 8-ми лет (скончалась через некоторое время после аварии) и еще двое детей 10 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

По данным очевидцев, водитель "Mercedes", который и стал виновником происшествия, находился в состоянии алкогольного опьянения - результаты проверки показали, что в его крови содержится 1,37 промилле алкоголя. Также у него имелись признаки наркотического опьянения.

Ранее мы публиковали фотографии и видео с места этой аварии.

Напомним, недавно в Червонограде Львовской области водитель сбил пешехода и слетел с моста в реку после инцидента. Водитель почувствовал себя плохо за рулем, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.