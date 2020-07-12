В Шевченковском районе Харькова произошло столкновение сторонников "Партии Шария" и участников "Национального корпуса". В результате двое мужчин оказались в больнице.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Харьковской области.

12 июля в 15:52 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о конфликте между двумя группами людей по улице Аральской. На место происшествия выехала следственно-оперативная бригада и руководители отдела полиции. Там полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин 22 и 32 лет. С телесными повреждениями последних доставили в больницу.

Шевченковский отдел полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

В Telegram-канале радикалов "ОпустиВату" был опубликован короткий ролик с кадрами потасовки, на которых видно как радикалы красят забор дома и затем гонятся за людьми. Канал также сообщает, что стычка произошла у дома семьи бывшего нардепа от "Партии регионов" Владимира Кацубы (националисты считают эту семьи спонсорами "Партии Шария").

Между тем Шарий в своем Telegram написал, что "Нацкорпус" "под прикрытием Национальной полиции" совершил нападение на дом главы штаба "Партии Шария" в Харькове.

"Нападение произошло с использованием огнестрельного оружия, ранены два человека Официальные представители террористической организации "Нацкорпус" взяли на себя ответственность за нападение", - заявил Анатолий Шарий.

Он напомнил о жестоком избиении Никиты Роженко, в котором он также обвиняет "Нацкорпус", и заявил, что с тех пор ни одного задержания полиция не произвела.

"Все нападения курируются Офисом Президента, вот уже с месяц террористическая организация Нацкорпус - личная гвардия Зеленского. Несмотря на открытый терроризм, угрозы, попытки убийства и нападения, СБУ и МВД не задерживают руководство террористической организации", - написал лидер "Партии Шария".

Ранее "Страна" рассказывала, как сторонники Шария и националистами подрались в метро Киева.

Мы также писали о жестоком нападении на координатора партии блогера в Харькове.