Сколько украинцев заразились ВИЧ и умерли от СПИД в июне 2020 года по данным Минздрава
Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по заболеваемости ВИЧ и СПИД среди Украинцев. Цифры превышают несколько сотен.
Данные привел в Facebook Центр общественного здоровья МОЗ.
В июне в Украине официально зарегистрированы 1467 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 374 пациентов диагностирован СПИД, а 183 человека умерли от СПИДа.
При этом около 40% людей с ВИЧ не знают о своем статусе.
Самым распространенным путем инфицирования ВИЧ в Украине остается половой.
В ЦОЗ напомнили, что своевременное диагностирование ВИЧ и начало лечения гарантируют долгую полноценную жизнь. Тестирование на ВИЧ в Украине является бесплатным. Эту услугу предоставляют все учреждения здравоохранения первичного звена и около тысячи - вторичного и третичного.
Как писала "Страна", на днях ученые заявили о третьем на планете человеке, которого удалось вылечить от ВИЧ.
Мы также рассказывали о завершении первого этапа испытаний препарата от ВИЧ нового поколения.