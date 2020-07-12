Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по заболеваемости ВИЧ и СПИД среди Украинцев. Цифры превышают несколько сотен.

Данные привел в Facebook Центр общественного здоровья МОЗ.

В июне в Украине официально зарегистрированы 1467 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 374 пациентов диагностирован СПИД, а 183 человека умерли от СПИДа.

При этом около 40% людей с ВИЧ не знают о своем статусе.

Самым распространенным путем инфицирования ВИЧ в Украине остается половой.

В ЦОЗ напомнили, что своевременное диагностирование ВИЧ и начало лечения гарантируют долгую полноценную жизнь. Тестирование на ВИЧ в Украине является бесплатным. Эту услугу предоставляют все учреждения здравоохранения первичного звена и около тысячи - вторичного и третичного.

Как писала "Страна", на днях ученые заявили о третьем на планете человеке, которого удалось вылечить от ВИЧ.

Мы также рассказывали о завершении первого этапа испытаний препарата от ВИЧ нового поколения.