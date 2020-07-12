В Польше завершился второй тур президентских выборов. По результатам экзитпола, победу одержал действующий президент Польши Анджей Дуда. Он набрал 50,4% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в эфире Onet News.

Согласно экзитполу, за мэра Варшавы, лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского проголосовали 49,6% поляков.

Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени (в 22:00 по Киеву). Окончательные результаты подсчета голосов Центризбирком опубликует уже во вторник, 14 июля.

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, в Польше стартовали очередные президентские выборы. Лидером первого тура президентских выборов стал действующий президент Польши Анджей Дуда, он заручился поддержкой 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.

Ранее мы писали, что первоначально президентские выборы в Польше были запланированы на 10 мая. Их даже хотели провести по почте из-за карантина.