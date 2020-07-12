Министерство здравоохранения Украины обновило данные о готовности областей к смягчению адаптивного карантина.

Сводная таблица показателей готовности опубликована на сайте ведомства.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предполагает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса и уровень способности системы здравоохранения противодействовать распространению COVID-19.

Согласно постановлению Кабмина, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 должны усиливаться противоэпидемические мероприятия.

Критерии распространенности COVID-19 следующие:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом более 50%;

среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%.

К воскресенью эпидемическая ситуация в семи областях - Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черниговской - не соответствует указанным критериям.

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц. В Донецкой и Черниговской областях делают недостаточное количество тестов. В Волынской, Закарпатской и Ровенской превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус. А Тернопольская область не соответствует критерию динамики заболеваемости.

Ранее "Страна" публиковала последние данные о заболеваемости в Украине.

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