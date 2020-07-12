На границе Азербайджана и Армении в воскресенье произошло вооруженное столкновение. Азербайджан сообщает о потерях с обеих сторон, Армения отрицает потери у себя.

Об этом передает РИА Новости.



В пресс-службе Минобороны Азербайджана заявили, что начиная с полудня 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, обстреляли позиции соседей из артиллерийских установок.

"Имеются потери с обеих сторон", - сказали в ведомстве.

Азербайджанская сторона потеряла двух военнослужащих, еще пять человек ранены.



Однако пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в Facebook написала об отсутствии потерь с армянской стороны.

По ее словам, азербайджанские военные попытались захватить пограничный опорный пункт, а до этого хотели нарушить границу, проехав на машине.

"Сегодня около 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет", - написала Степанян.

Между Арменией и Азербайджаном существует давний конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР. Впоследствии Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районами во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах.



Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о конфликте между бывшими союзными республиками.

Мы также писали, что конфликт периодически разгорается с новой силой. Так, прошлой весной Азербайджан привел в полную боевую готовность свою армию.