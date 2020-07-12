Под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль "Mercedes" столкнулся с "Hyundai". В результате аварии погибли три человека.

Об этом в воскресенье, 12 июля, информирует страница "Киев оперативный" в Facebook.

По предварительной информации, все погибшие в аварии были пассажирами Hyundai, пострадавшие из автомобиля "Mercedes" госпитализированы. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель "Mercedes" на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

Обломки автомобилей разлетелись по всей проезжей части. Фото: Страна

Также известно, что люди чуть было не устроили самосуд над предположительным виновником аварии, однако они решили не идти на конфликт.

Обломки автомобилей разлетелись по всей проезжей части. Фото: Страна

Напомним, недавно в Киевской области 21-летний водитель "ЗАЗ" столкнулся мопедом "Suzuki", в результате чего пострадала 17-летняя пассажирка мотороллера.

Ранее мы писали, что в Червонограде Львовской области водитель сбил пешехода и слетел с моста в реку после инцидента. Водитель почувствовал себя плохо за рулем, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.