На сайте Верховной Рады появилась повестка заседаний парламента 14-17 июля. Примечательно, что в ней отсутствует скандальный проект закона "О медиа", хотя некоторые "слуги народа" требовали принять его как можно скорее.

Но в разговоре со "Страной" депутат от "Слуги народа" Александр Качура спрогнозировал, что законопроект "О медиа" может появиться в повестке по итогам Согласительного совета, если на этом будет настаивать профильный комитет. В таком случае на рассмотрение его в сессионный зал вынесут после принятия всех поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

Собственно, все остальные проекты также смогут голосоваться только после принятия закона об игорном бизнесе во втором чтении.

И если это случится, то нардепы рассмотрят проекты законов о внесении изменений в Госбюджет-2020, проект Постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году, проекта Постановления о новом разделении Украины на районы и другие документы.

В среду-пятницу на повестке другие законодательные инициативы.

Ранее "Страна" рассказывала, чем Рада займется на внеочередном заседании в понедельник, 13 июля.

Мы также сообщали, что прописано в законе о легализации игорного бизнеса, который собирается в целом принять Рада.