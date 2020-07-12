В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна вспышка коронавируса, там инфекция подтвердилась у 5 иностранных студентов.

Об этом в воскресенье, 12 июля, информирует пресс-служба главного столичного управления Госпродпотребслужбы в Facebook.

Сообщается, что из пяти выявленных больных, двое госпитализированы. Местонахождение еще троих студентов пока неизвестно. Кроме того, были установлены 13 контактных лиц. Ожидается, что они будут доставлены в медицинские учреждения. При этом на данный момент нет информации о месте пребывания шести из них.

Сейчас в общежитии проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

Напомним, в конце мая из-за вспышки коронавируса на карантин ушло общежитие на улице Гагарина в Киеве.

До этого разгул инфекции был зафиксирован в столичных общежитиях на улицах Серповой и Михаила Бойчука.