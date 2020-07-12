В Москве во время банкета по случаю свадьбы внезапно умерла от анафилактического шока 25-летняя невеста. Трагедия случилась в одном из ресторанов на юге столицы Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт "Мослента".

Молодой женщине стало плохо во время застолья. Гости торжества вызвали в ресторан скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей анафилактический шок, с которым не смогли справиться - им понадобилась помощь второй бригады в составе реаниматологов. Однако и реанимационные мероприятия не дали результатов. Невеста скончалась.

Российские издания установили, что у женщины была аллергия на орехи. Персоналу ресторана сказали об этом при составлении меню, но кто-то поставил на стол конфеты, содержащие фрагменты орехов. Невеста съела несколько штук, что ее и сгубило.

Анафилактический шок - сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция, которая требует немедленной медицинской помощи, иначе высока вероятность летального исхода. Его симптомами являются повышение температуры, сильное потоотделение, боли в голове и в области сердца, падение давления и обморок.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье врачи отказали в противоядии укушенной змеей девушке, так как боялись, что у нее будет анафилактический шок.

Мы также рассказывали, что противопоказанием против прививки от кори является анафилактический шок на предыдущую дозу вакцины.