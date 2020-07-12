Вчера Минобороны России подняло истребители Су-35с и МиГ-31бм для перехвата разведывательного самолета ВВС США RC-135, который летел над Японским морем. После этого американский летательный аппарат удалился от границы Российской Федерации.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует РИА Новости.

"Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации", - заявили в Минобороны

По данным ведомства, российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. Спустя некоторое время самолет ВВС США развернулся в сторону от границы РФ и истребители вернулись на аэродром.

Стоит отметить, что в последнее время возросла активность американских военных вблизи российских границ. Только этим летом ПВО трижды фиксировали самолеты США над Черным морем.

Видео: YouTube/ Телеканал Звезда

Так, 1 июля истребители авиации Черноморского флота Су-27 вылетели на перехват самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint ВВС США.

Перед этим, 26 июня, истребитель Су-30 сопровождал полеты патрульного самолета Р-8А "Посейдон", стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета-заправщика КС-135.

Напомним, что недавно над Украиной и возле границ Российской Федерации на Кавказе был замечен американский дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk, вылетевший с итальянской базы на острове Сицилия.