Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. По его словам, это не понравится остальным участникам "нормандской четверки".

Как сообщает РИА Новости, тему Минска Песков затронул во время передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Свидетельствует ли это (заявление Резникова - Ред.) о нежелании Киева решать эту проблему, или это свидетельствует о невозможности руководства Киева решать эту проблему, или одновременно – мы смотрим на заявления украинского руководства, которое все чаще и чаще, все более настойчиво говорит о том, что минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает – мы пока не знаем", – сказал Песков.



Он добавил, что выход Украины из минского комплекса мер будет иметь крайне негативные последствия. В случае осуществления такой задумки переговорный процесс лишится базы, а создать новую "будет чрезвычайно сложно".



"В данном случае насильно мил не будешь. И выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", – отметил представитель Кремля.



В то же время Песков считает, что Киев до сих пор как ничего не делал в вопросе реализации минских соглашений и парижских договоренностей, так и продолжает ничего не делать.

Ранее "Страна" приводил мнение замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, согласно которому заявление Резникова фактически означает выход Киева из переговоров по Донбассу.

Мы также писали о другом заявлении Резникова - что реинтеграция Донбасса может занять 25 лет.