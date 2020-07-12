В Московском государственном медицинском университете имени И. Сеченова успешно завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадима Тарасова.

Вакцину разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

По словам Тарасова, до начала клинических испытаний добровольцев на две недели ограничили в контактах с внешним миром, чтобы исключить возможность заражения вирусом SARS-CoV-2. Также их подробно обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу.

18 июня начались испытания: ученые провели добровольцам иммунизацию. При этом людей разделили на две группы: участники первой получили одну дозу вакцины, второй - две.

Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую - 20 июля.



Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что на этом этапе исследования ученым важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека.



Все участники испытаний чувствуют себя отлично, заверил Лукашев. Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.

По словам исследователя, несколько пострадало психологическое состояние людей, на котором сказалась изоляция. В ходе исследования возникали конфликты, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе привлекали психологов.

