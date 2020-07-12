Сегодня на Закарпатье и в Карпатах ожидаются грозы, сильный дождь и порывистый ветер. Завтра гроза посетит все области Украины, кроме западных, на востоке выпадет град.

Об этом в воскресенье, 12 июля, информирует пресс-служба ГСЧС.

Так, 12 июля в западных областях будут значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Этой ночью и завтра утром на Закарпатье ветер усилится до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (I уровень опасности, желтый). В Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый).

Также сегодня вечером и ночью в Киеве и Киевской области ожидаются грозы, местами град и сильный ветер 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В понедельник, 13 июля, во всех областях Украины, кроме западных ожидаются грозы, в восточной части местами град. В центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что по данным Укргидрометцентра, завтра восточные, южные и часть центральных регионов Украины накроют сильные дожди, но жара из-за этого никуда не денется.

При этом народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что локальные и небольшие дожди будут практически во всех регионах Украины, кроме восточных областей.