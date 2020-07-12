В Баренцевом море российские ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" провели отработку запуска ракет. Учения прошли при поддержке самолетов Ту-22М3.

Видео запуска ракет, состоявшегося несколько дней назад, появилось в YouTube.

Крейсеры нанесли удар по группировке условного противника крылатыми ракетами "Гранит" и "Вулкан". Корабли отрабатывали запуск по имитированной траектории на максимально дальнем расстоянии, а также оборону морского побережья, защиту морских коммуникаций и обеспечение безопасности морской экономической деятельности.

Всего в морских учениях были задействованы более 30 надводных кораблей, а также подводные лодки, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

Ранее "Страна" сообщала, что во вторник США начнут начнут масштабные военные учения в Польше.

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