Белый дом официально заявил, что президент США Дональд Трамп, ранее назвавший своего друга и бывшего неформального советника Роджера Стоуна "жертвой охоты на ведьм", сократил ему тюремный срок.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Роджер Стоун теперь свободный человек!" - сказано в заявлении Белого дома.

Сокращение срока не является помилованием. При помиловании с приговоренных еще и снимается судимость.

Белый дом не уточнил, на сколько сокращен срок, но дал понять, что Стоуну не придется сидеть в тюрьме.



"Роджер Стоун является жертвой фальшивки с Россией, которую левые силы и их союзники продвигали годами с целью подорвать президентство Трампа. Никакого сговора между штабом или администрацией Трампа и Россией не было", - говорится в заявлении.



Обвинения против Стоуна Белый дом назвал продуктом зависти и злобы против советника.



"Стоуна обвинили те же прокуроры из команды Роберта Мюллера, задачей которых было найти свидетельства сговора с Россией. Поскольку таких свидетельств не существует, они не могли обвинить его ни в чем, связанном со сговором. Вместо этого они обвинили его за его поведение во время расследования", - сказано в заявлении.



Кроме того, Белый дом обвинил СМИ в преследовании Стоуна. В частности, в том, что во время его ареста возле его дома находилась съемочная группа CNN.



Наконец, Белый дом упомянул об опасности для здоровья Стоуна в тюрьме.

"Роджер Стоун уже немало пострадал. С ним обращались очень несправедливо, как и со многими другими в этом деле", - говорится в заявлении.

Стоун 14 июля должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать срок длительностью три года и четыре месяца за препятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Мюллера. Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым. Сокращение срока Стоуну находится в компетенции президента.

Ранее "Страна" сообщала, что Мюллер впервые за долгое время высказался о деле Стоуна.

Напомним, в ноябре прошлого года суд признал Стоуна виновным в даче заведомо ложных показаний по расследованию о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.