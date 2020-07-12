Жительница Киева ударила ножом своего гражданского мужа, в результате чего потерпевший скончался. При этом женщина уверяла полицейских, что ее сожитель пришел домой уже с ножевым ранением и умер после отказа от медицинской помощи.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Так медики сообщили правоохранителям, что в квартире на улице Осиповского лежит труп с признаками насильственной смерти. После этого по указанному адресу выехали полицейские. Стражам порядка удалось установить, что накануне женщина обратилась за помощью к медикам. Она утверждала, что сожитель вернулся домой с ножевым ранением живота. При этом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он якобы отказался от госпитализации и утром скончался.

Правоохранители разыскали свидетеля, который в квартире с супругами распивал алкоголь. По его словам, мужчина пришел домой без каких-либо повреждений. Поэтому слова женщины не нашли подтверждения. Также полицейские узнали, что между этой семейной парой часто возникали ссоры, во время одной из них женщина даже нанесла своему сожителю телесные повреждения.

"Как отметил старший следователь Подольского управления полиции Богдан Злотенко, правоохранители повторно допросили 46-летнюю сожительницу погибшего, которая сначала всячески отрицала свою причастность к совершению преступления, а также постоянно путалась в показаниях, выражала различные версии, но в конце концов призналась: "После употребления спиртных напитков между супругами возник конфликт, в ходе которого она схватила нож и ударила мужа в живот", - говорится в сообщении.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Теперь она может сесть в тюрьму на 10 лет.

Напомним, недавно Печерский суд Киева арестовал на два месяца двух строителей, которые по пьянке перерезали горло своему коллеге. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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