В понедельник, 13 июля, локальные и небольшие дожди будут практически во всех регионах Украины, кроме восточных областей. Жителям западных, северных и большей части центральных регионов стоит ожидать похолодания.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Атмосферный фронт сует по Украине,

"Уже за фронтом температура опустилась до +12 градусов, а перед фронтом нагревает до +30 и выше. Вдоль полосы льет, гремит и наблюдаются местами шквалы. Завтра, 13-го июля, локальные грозовые дожди будут идти практически везде, кроме восточных областей. Похолодает на Западе, Севере и в большинстве центральных областей, +12+20 градусов", — говорится в сообщении.

На остальной части Украины, утверждает Диденко, будет жара. В Киеве она будет чередоваться с локальными осадками и небольшим похолоданием.

"На остальной территории еще побудет жара. В Киеве понедельник будет свежим, с периодическим дождем. Днем +18+20 градусов", — говорится в тексте сообщения.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на Украину надвигается атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" писала о том, что по данным исследования, за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.

Также мы сообщали, что в июне жара в Киеве побила пять температурных рекордов.