В Борисполе Киевской области полицейские несколько дней разыскивали мужчину за совершения ряда краж. Однако поймать его удалось только вчера, после того, как злоумышленник угнал мотоцикл прямо со двора местного жителя.

Об этом в субботу, 10 июня, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что к правоохранителям обратился житель Борисполя и сообщил, что ночью со двора его дома был украден мотоцикл "Royal Enfield". В ходе розыскных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника, который также подозревается в совершении подобных преступлений.

"Оперативники отработали несколько адресов, где мог скрываться похититель, и по одному из них задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Также там, во дворе частной усадьбы, полицейские обнаружили разыскиваемый мотоцикл, который злоумышленник тщательно замаскировал под брезентовый чехол", - заявили в полиции.

Стражи порядка изъяли мотоцикл и передали его владельцу. Теперь злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 2 ст. 289 УК).

Напомним, недавно патрульные Николаева и Одессы задержали мужчину, который, вероятно, украл мотоцикл и избил его владельца.

Ранее мы писали о том, как в прошлом году угонщики украли мотоцикл адвоката Маси Найема в Киеве.