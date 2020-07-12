В понедельник, 13 июля, восточные, южные и часть центральных регионов Украины накроют сильные дожди, но жара из-за этого никуда не денется.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook.

"13 июля в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременный дождь и гроза, в восточной части местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Синоптики утверждают, что ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла, а в дневное время суток воздух прогреется до 17-22 по Цельсию. На востоке ночью ожидается 15-20 тепла, а днем от 25 до 30 градусов со знаком "плюс".

Кроме того, в ГСЧС выступили с предупреждением, что в некоторых центральных, южных и восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в связи с чем они подняли уровень опасности до I уровня.

Ранее мы писали, что спасатели объявили I уровень опасности на западной Украине.

Также "Страна" публиковала прогноз погоды на выходные от синоптика Натальи Диденко.