Во время пандемии коронавируса люди стали массово пересаживаться на велосипеды, из-за чего производители экологичного транспорта на западных рынках и в Азии не успевают удовлетворить спрос покупателей. Новые велосипеды распродаются сразу же, как только они поступают в магазины.

Об этом в субботу, 10 июля, пишет издание Financial Times.

"Это тот случай, когда объем продаж велосипедов на крупнейших мировых рынках превосходит предложение", - заявил консультант Human Powered Solutions Джей Таунли.

Так, в апреле этого года онлайн-продажи велосипедов во Франции выросли на 350%. Представители французской сети магазинов спортивных товаров Decathlon заявили, что у них закончились бюджетные модели велосипедов и десятки тысяч человек ожидают новые поставки. Чтобы удовлетворить спрос, компания стала покупать поддержанные велосипеды, которые ремонтируются и перепродаются.

"Мы заметили этот огромный скачок", - говорит директор по внешним коммуникациям Decathlon International Ксавье Ривуар. По его словам, на данный момент на рынке наблюдается "велосипедный бум".

"Я в этом бизнесе 55 лет и прошел через много взлетов и падений. Ничего подобного никогда раньше не случалось", - сказал совладелец компании Ли Катц Turin Bicycle, магазины которой есть в Чикаго и Денвере. Он заявил, что недавно были распроданы все модели велосипедов стоимостью менее $1000.

Сообщается, что спрос на велосипеды подскочил из-за того, что люди стремятся избежать поездок в общественном транспорте, где велик риск заразиться коронавирусом.

В то же время, сотрудники, которые из-за карантина находятся в неоплачиваемом отпуске, ищут способ провести досуг.

Растущая популярность велосипедов также обусловлена падением автомобильного трафика во многих городах мира.

"У нас никогда не было такой активной торговли. Спрос превосходит наши возможности", - заявил Уилл Батлер-Адамс, главный исполнительный директор компании Brompton, которая производит складные велосипеды стоимостью более 1000 фунтов стерлингов. При этом компания не будет принимать новые заказы от магазинов до октября. В то же время в Brompton начали продавать велосипеды напрямую через интернет.

Аналитики также отмечают рост спроса на услуги по ремонту велосипедов.

"Записываться на ремонт нужно за две-три недели вперед", - сказал сотрудник парижского магазина велосипедов Cyclable Марк Матеус. По его словам, подобная ситуация наблюдается с тех пор, как был смягчен карантин.

Стоит отметить, что ограниченные возможности увеличения предложения связаны с мерами социального дистанцирования, которые предусматривают соблюдение дистанции между работниками, а также отсутствием персонала в связи с болезнью или самоизоляцией. Brompton внес ряд изменений в работу завода на западе Лондона, чтобы обеспечить безопасность работников, сказал Батлер-Адамс, и сейчас приближается к уровням производства до пандемии.

Еще одной причиной дефицита предложения является то, что Китай и Тайвань, два крупнейших в Азии производителя, оказались в числе стран, которые первыми ощутили последствия пандемии, что привело к масштабным сбоям в их цепях поставок, а также закрытию заводов и портов.

Напомним, что в марте 2020 года в Украине количество заинтересованных в покупке велотранспорта выросло на 70%.

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