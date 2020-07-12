Правительство Германии предложило Евросоюзу ввести киберсанкции против Москвы в связи с атакой российских хакеров на немецкий парламент.

Об этом говорится в ответе парламента на запрос фракции левых в Бундестаге, передает Dpa.

"Федеральное правительство предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции из-за масштабной хакерской атаки на Бундестаг пять лет назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предложение было внесено еще 3 июня, однако решение пока не принято. В случае, если оно будет принято, то станет первой киберсанкицей Евросоюза, одобренной с 2017 года.

В федеральном правительстве утверждают, что к хакерской атаке на Бундестаг причастен специалист российской военной разведки ГРУ Дмитрий Балдин. Его считают участником группы АРТ28, которая несет ответственность за хакерскую атаку на Бундестаг в апреле-мае 2015 года.

Введение киберсанкций предусматривает ограничения против конкретных лиц, а также заморозку активов предприятий. Помимо этого, гражданам и организациям ЕС запрещено передавать финансовые средства тем, кто находится в санкционном списке.

Напомним, в феврале этого года мы писали, что в Европе хотят ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве.

Также мы писали о том, что СБУ нейтрализовало 480 кибератак на органы госвласти Украины в прошлом году.