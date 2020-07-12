В Москве полиция задержала парня, который спустился без всякой страховки по стене многоэтажного дома. Он преодолел опасный маршрут опираясь на балконы, которые были расположены справа и слева от него. К тому моменту, когда он добрался до земли, его уже ждала полиция.

Видео смертельно опасного спуска опубликовал Telegram-канал "Подъем".

"На кадрах, снятых очевидцем, видно, что в какой-то момент парень чуть не сорвался. Внизу его уже ждали прохожие, полицейский и сотрудник ЖКХ. Молодому человеку, который оказывал сопротивление, заломали руки и повалили на землю", - говорится в сообщении.

Неизвестно, что молодой человек делал на крыше высотки и почему выбрал такой способ спуска.

В пресс-службе ГСУ ГУ МВД по Москве сообщили, что информации о задержании молодого человека пока не поступало.

Ранее "Страна" писала, что москвич вызвал полицию и врачей для убитой подруги, которая воскресла после приезда силовиков.

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