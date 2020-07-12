Папа Римский Франциск во время обращения к верующим на площади Святого Петра заявил, что огорчен планами властей Турции по переустройству собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Слова Понтифика приводит Reuters.

"Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии и я очень огорчен", - сказал Папа Франциск.

Напомним, в марте прошлого года Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. Тогда он пояснял, что такой шаг будет ответом Израилю и США на их ближневосточную политику.

В среду, 1 июля, госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать константинопольский собор Святой Софии в мечеть.

3 июля Государственный совет Турции, который считается высшим административным судом страны, провел заседание о статусе собора Святой Софии. Уже 10 июля судебный орган отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе Святой Софии как музея. Таким образом здание снова стало мечетью.

12 июля эксперты направили в администрацию президента Турции советы относительно христианской мозаики в соборе Святой Софии. Предполагается, что ее будут прятать при помощи спецтехники или просто завешивать тканью.