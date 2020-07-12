Президент России Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией украинского полуострова Крым.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, как передает ТАСС.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал хозяин Кремля.

Кроме того, Путин так же высказал уверенность в том, что рано или поздно отношения Украины и России наладятся.

"Эта пена рано или поздно схлынет", - считает Путин.

Напомним, ранее Путин заявлял, что разочарован отсутствием прогресса в вопросе урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Как мы сообщали, российский куратор украинского направления Дмитрий Козак предлагал Киеву к ближайшему заседанию контактной группы представить проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса.

Также "Страна" писала, что Министерство финансов США оштрафовало одну из крупнейших в мире компаний Amazon за нарушение санкций, связанных с аннексированным РФ Крымом. В свою очередь, компания признала вину и обязалась выплатить штраф.