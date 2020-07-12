Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины. Это связано с новой вспышкой коронавируса. Очередные ограничения вводятся со среды, 15 июля.

Об этом сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.

Водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Но могут подвергнуться медосмотру.

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