Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео своих поездок по стране. За последнее время он успел проехать от запада, где наводнения затопили сотни домов до Луганской области, где лесные пожары перекинулись на села и унесли жизни 5 человек.

Видео длительностью в 25 минут появилось на Facebook-странице главы государства.

"2020-й не перестает нас испытывать. Запад - наводнениями, восток - пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжим упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", - говорится в подписи президента к видео.

Зеленский поделился так же информацией о реализации программы "Большая стройка".

Ранее "Страна" писала, что в Офисе президента готовят на осень встречу Зеленского с президентом Беларуси.

Также мы рассказывали, что Зеленский попросил Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников.