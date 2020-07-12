Сегодня, 12 июля, в центре Одессы произошел пожар в здании 1814 года застройки. Пожар с квартиры на втором этаже по деревянным перекрытиям распространился на третий этаж и на крышу.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

"12 июля в ГСЧС поступила информация, что в Приморском районе Одессы по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 года застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м. К тушению были привлечены 60 человек личного состава и 18 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

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