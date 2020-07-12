Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что американской разведке сдались китайские ученые, которые работали в лаборатории Уханя. Они уже якобы поделились информацией о происхождении вируса.

Об этом передает The Daily Mirror.

"Они (врачи-перебежчики - Ред.) еще не общались со СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые выехали на Запад, предоставляют доказательства виновности Коммунистической партия Китая. Я думаю, что общество будет шокировано", - уверяет Бэннон.

Он так же уточнил, что спецслужбы уже получили первые убедительные доказательства виновности Пекина.

До этого мы приводили слова декана медицинской школы Университета в Гонконге Габриэля Леунга о том, что заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса.

Также "Страна" писала о вирусологе из Гонконга Ли-Мэн, которая сбежала из Китая, чтобы рассказать миру правду о том, как китайские власти вели себя в самом начале распространения болезни.