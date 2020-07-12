Партия зеленых США выбрала своего кандидата на пост главы государства на выборах в этом году. Им стал 67-летний Гоуи Хокинс.



Об этом сообщается на сайте партии.

"Это официально: Гоуи Хокинс, неутомимый и многолетний кандидат партии Зеленых в Сиракузах и всем штате Нью-Йорк, баллотируется в президенты", - говорится в сообщении.

Кандидатом в вице-президенты выдвинули 46-летнюю афроамериканку Анжелу Уокер.

Гоуи Хокинс заявил, что готов к дебатам с Дональдом Трампом и Джо Байденом.

"Нашей стране сейчас нужна партия зеленых, потому что мы живем в неудачном государстве", - заявил Хокинс, напомнив о растущем экономическом неравенстве, реакции федеральных властей на пандемию коронавируса и неудачную борьбу с проявлениями расизма.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основными конкурентами будут Джо Байден и Дональд Трамп.

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