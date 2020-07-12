Зеленые выдвинули своего кандидата против Трампа и Байдена на выборах президента США
Партия зеленых США выбрала своего кандидата на пост главы государства на выборах в этом году. Им стал 67-летний Гоуи Хокинс.
Об этом сообщается на сайте партии.
"Это официально: Гоуи Хокинс, неутомимый и многолетний кандидат партии Зеленых в Сиракузах и всем штате Нью-Йорк, баллотируется в президенты", - говорится в сообщении.
Кандидатом в вице-президенты выдвинули 46-летнюю афроамериканку Анжелу Уокер.
Гоуи Хокинс заявил, что готов к дебатам с Дональдом Трампом и Джо Байденом.
"Нашей стране сейчас нужна партия зеленых, потому что мы живем в неудачном государстве", - заявил Хокинс, напомнив о растущем экономическом неравенстве, реакции федеральных властей на пандемию коронавируса и неудачную борьбу с проявлениями расизма.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основными конкурентами будут Джо Байден и Дональд Трамп.
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