В Киевской области полиция закрыла развлекательный центр в Обуховском районе, который нарушал карантинные ограничения. Одновременно в нем находилось около полутысячи человек без средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22.00. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь гражданам-нарушителям грозит штраф в размере от 17 000 до 34 000, а для руководства развлекательного комплекса "Queen Country Club" штраф может составить 170 000 гривен.

В Киевской области полиция закрыла развлекательный комплекс. Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, коронавирус подтвердился у 67 жителей Киева. Среди них есть пять детей и двое медиков.

Также "Страна" писала, что данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО показали, что на 12 июля коронавирус подтвердился у 678 украинцев. Больше всего зараженных было обнаружено во Львовской и Ровенской областях.