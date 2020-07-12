Власти Турции намерены скрывать христианскую мозаику и символику в соборе Святой Софии, который расположен в Стамбуле, при помощи специальной техники освещения.

Об этом сообщают "РИА Новости" в Telegram-канале.

"Турецкие власти рассматривают вопрос о проведении мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле, предполагается, в частности, использование специальной техники освещения, при которой христианские мозаики и фрески не будут видны во время намазов", - говорится в сообщении.

Другой вариант решения проблемы предусматривает занавешивание мозаик и фресок шторами во время мусульманских молитв. Сейчас предложения экспертов по данному вопросу переданы в администрацию президента Турции, ответ от которой ожидается во вторник, 14 июня.

Напомним, в марте прошлого года Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. Тогда он пояснял, что такой шаг будет ответом Израилю и США на их ближневосточную политику.

В среду, 1 июля, госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать константинопольский собор Святой Софии в мечеть.

3 июля Государственный совет Турции, который считается высшим административным судом страны, провел заседание о статусе собора Святой Софии. Уже 10 июля судебный орган отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе Святой Софии как музея. Таким образом здание снова стало мечетью.