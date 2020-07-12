ПЦУ вслед за УПЦ решила не проводить крестный ход к годовщине Крещения Киевской Руси, которое произошло в 988 году. Это связано с карантинными требованиями из-за коронавируса.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей Facebook-странице.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах. Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - написал министр.

Православная церковь Украины во время заседания Священного синода определила, как будет проходить празднования по случаю годовщины.

27 Июля днем - Всенощное бдение в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе Киева. 28 июля утром тут же пройдет Божественная литургия, после обеда - молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру (без проведения крестного хода).

Ранее "Страна" писала, что в Черкассах умер митрополит УПЦ Софроний.

Также мы рассказывали, что Киево-Печерскую Лавру открыли для посещения после карантина.