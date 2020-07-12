Декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса.

Слова ученого приводит South China Morning Post.

По словам ученого, было проведено специальное международное исследование, которое показало, что в наиболее распространенном штамме коронавируса произошла мутация. Она то и ускорила заразность болезни. Теперь от одного зараженного могут заболеть от трех до пяти человек. Раньше считалось, что заразиться могут два - три человека.

За этим, по словам Леунга, может последовать новая локальная вспышка коронавируса в Гонконге. В связи с этим он порекомендовал властям активно тестировать пожилых жителей города.

Ранее "Страна" писала, что неподалеку от столицы Китая почти 500 000 человек угодили в жесткий карантин.

Также мы рассказывали, что коронавирус распространялся в Италии еще до того, как он был обнаружен в Китае.