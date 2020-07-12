Бывший специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер впервые за год высказался о расследовании так называемого "российского дела", а также вступился за бывшего советника президента Роджера Стоуна.

Об этом он рассказал в интервью для The Washington Post.

Так, Мюллер признался, что расследование его команды говорит само за себя. А расследование против Стоуна и его осуждение он считает правильным.

"Расследование о деяниях России имело первостепенное значение. Стоун был привлечен к ответственности и осужден за совершение федеральных преступлений. Он остается осужденным преступником, и это правильно", - сказал он.

Обратим внимание, что это общение с журналистами является первым с момента отчета экс-спецпрокурора в Конгрессе в июле прошлого года.

Напомним, бывшего советника президента США Роджера Стоуна суд в ноябре прошлого года признал виновным в даче заведомо неправдивых показаний по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что США назвали список стран, которые попытаются вмешаться в выборы президента-2020.