Испанское правительство поручит нескольким десяткам тысяч полицейских контролировать соблюдение карантина в курортных городах. Они будут контролировать все общественные места.

Об этом сообщает The Local.

Дополнительных 40 000 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии направят в самые популярные туристические регионы Испании: Андалусию, Астурию, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрию, регионы Валенсия, Галисия, Мадрид и Мурсия.

Сотрудники полиции будут заниматься усиленным надзором и профилактическим контролем на городских и междугородних маршрутах, станциях, портах, аэропортах, отелях, пляжах и кемпингах.

Они также обеспечат соблюдение жителями и туристами мер по охране здоровья, действующих в каждом регионе, таких как недавнее требование на Балеарских островах постоянно носить маску в общественных местах.

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