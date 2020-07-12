В воскресенье утром, 12 июля, неподалеку от российского Ростова-на-Дону произошла авария с участием нескольких машин. Травмы получили трое детей, один человек погиб.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на российских правоохранителей.

"В 08:00 в Аксайском районе, на автодороге М-4 "Дон" по предварительным данным, автомобиль Chrysler столкнулся с двигавшимся в правом ряду "КамАЗом", после чего Chrysler столкнулся с попутным автомобилем Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибла пассажирка Chrysler. Пострадали водитель и три пассажира, из которых двое - дети. В Hyundai так же пострадал водитель и двое пассажиров. Один из них несовершеннолетний.

Напомним, 25 июня разбился насмерть российский мотоблогер Александр Diablo R1. Трагедия произошла, когда ехал на мотоцикле из Тамбова в Волгоград по трассе Р-22 "Каспий".

Также мы рассказывали, что год назад в России разбился известный мотоблогер Артём Болдырев по прозвищу Болт, который управлял байком ногами.