По мнению Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, бывший кремлевский политзаключенный, режиссер из Крыма Олег Сенцов - приспособленец. Он высказался так в связи с последними новостями о том, что Сенцов получит от государства 25 миллионов гривен на съемки своего фильма "Носорог".

Об этом советник Ермака написал на своей странице в Facebook.

"Олег Сенцов - просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности", - написал он.

По словам советника, Сенцова одни использовали в качестве "картинки-героя", а "из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий".

"Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве "жертвы застенков". Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дешево и без вкуса. Он предсказуем в своих "экспертных" шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически "не взлетаем". Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемостью, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту", - заявил Подоляк.

Ранее блогер Олеся Медведева разбиралась, почему государство выделило Сенцову 25 миллионов.

Также мы писали, что Сенцов обвинил крымчан в фантомной боли по Советскому Союзу.