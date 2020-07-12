Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 16 банков выдали бизнесу кредитов по программе "5-7-9%" на сумму более 1,1 млрд гривен.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Через 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд грн. Более чем половина всех выданных кредитов - это средства на инвестиционные нужды. Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие. Именно этого мы и хотели, запуская обновленную программу", - уверяет премьер.

Кроме того, по словам Шмыгаля, всего заявок по программе было оформлено на сумму около восьми миллиардов гривен.

Как писала "Страна", правительственная льготная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" не дала толчок полномасштабному развитию в Украине малого и среднего бизнеса, как рассчитывалось изначально.

Также мы сообщали, что на Майдане Независимости в Киеве 3 мая прошла акция протеста физических лиц предпринимателей.