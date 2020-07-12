По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, коронавирус подтвердился у 67 жителей Киева. Среди них есть пять детей и двое медиков.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

​​"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6 182 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - заявил мэр столицы.

Уточняется, что среди заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 34 мужчины возрастом от 19 до 73 лет. Кроме того, заразились пятеро детей - три девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет, а также двое мальчиков 12 и 14 лет.

Также стало известно о заболевании двух медиков.

Всего госпитализировать пришлось 11 пациентов. Другие заболевшие находятся на самоизоляции.

Напомним, данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО показали, что на 12 июля коронавирус подтвердился у 678 украинцев. Больше всего зараженных было обнаружено во Львовской и Ровенской областях.

Позже в Минздраве уточнили, что за сутки болезнь подтвердилась у 96 медиков и 26 детей.