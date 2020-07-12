В украинской армии за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом нового типа. Сейчас в Вооруженных силах Украины болеют 144 человека.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 12 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 144 человека. Всего за время пандемии выздоровели 442 человека, летальных случаев - 5.

Один военный из Винницкой области, а другой - из Хмельницкой. Они находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, болезнь протекает легко.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 535 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 43 человека", - сказано в сообщении.

Отметим, что два новых случая заражения - это невысокий показатель, неделю назад в украинской армии было обнаружено 17 зараженных за день.

Также мы писали, что Минздрав показал новую статистику заражений Covid-19 по регионам.