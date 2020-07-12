По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, коронавирус был подтвержден у 26 детей и 96 медиков из разных регионов страны. Госпитализировать за день пришлось 133 человека.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За сутки заболели 678 человек, из них - 26 детей, а также 96 медицинских работников. Были госпитализированы 133 человека, зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 457 пациентов", - сказал он.

Всего с начала эпидемии, по словам Степанова, в Украине болеют 3 828 детей и 7 357 медиков.

В Украине за сутки заболела почти сотня медиков и 26 детей. Смотреть с 0:40. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО показали, что на 12 июля коронавирус подтвердился у 678 украинцев. Больше всего зараженных было обнаружено во Львовской и Ровенской областях.

Также "Страна" рассказывала, что авиакомпания Windrose перенесла рейс "Борисполь - Пула" на 7 часов из-за новых правил въезда в Хорватию, которые начали действовать в ночь на 11 июля.